Mon super livre de coloriages. Naruto

Un maxi livre de coloriages, au papier épais, qui ravira les fans de Naruto ! Retrouve l'univers du ninja le plus imprévisible de Konoha dans 60 coloriages grand format. Colorie à ta guise des portraits de Naruto et de ses camarades ou encore des scènes de groupe, aux crayons, aux feutres et même à la peinture... Une activité parfaite pour tous les ninjas en herbe !