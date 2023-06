Revue archéologique N° 1, 2023 : Varia

Sommaire Jean-Charles Moretti, Denis Rousset, " In memoriam Christian Le Roy (1929-2022) " Laura Alvarez, " Eléments pour une histoire du miroir à l'âge du Bronze dans le bassin méditerranéen " Guillaume Biard, Réjane Roure et Clément Sarrazanas, " Deux fragments de statuette d'Aphrodite dans la colonie grecque d'Olbia de Provence (Hyères, Var) " Vincent Touze, " La découverte et l'acquisition de la Vénus de Milo par la France " Bulletin de la Société française d'archéologie classique