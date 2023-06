Résolution de problèmes CE1. Guide pédagogique, Edition 2023

Une nouvelle collection de cahiers indépendante de toute méthode et testée en classe. Le guide pédagogique : - Des podcasts pour tout savoir sur chaque séance en 1 minute. - Le déroulé pas à pas de chaque séance avec : - le matériel nécessaire ; - les consignesà donner aux élèves et les réponses attendues ; - des propositions de remédiation et de différenciation, - les rituels quotidiens d'entraînement ; - des propositions d'activités pour aller plus loin. + Des ressources à télécharger : affichages collectifs, leçons à imprimer, vocabulaire animé, rituels projetables et/ ou imprimables, fiches d'évaluation, des activités complémentaires sur Genially...