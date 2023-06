Fous de maths. Cahier nombres et graphiques

Bienvenue dans l'univers fantastique de Fous de maths, la série qui invite les enfants à entrer dans le monde des mathématiques par le jeu et l'imagination ! Suis Gandalf, le mathémagicien, dans une périlleuse aventure pleine de sortilèges élaborés sur la base de raisonnements logiques et de représentations graphiques. Ensemble, vous secourrez un prince et une princesse dont le royaume est en flammes. Lis-bien et observe toutes les informations pour comprendre comment sauver leurs trésors, déjouer les pièges et aider Gandalf à réaliser ses tours de magie. Tu trouveras tout ce qu'il faut pour déchiffrer les mots de passe, les intrigues et autres informations à l'aide d'histogrammes, de diagrammes, de séquences et d'exercices de logique. A toi de jouer !