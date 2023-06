Les secrets de l'air qui nous entoure

Parmi les trilliards de molécules qui pénètrent nos poumons à chaque instant, certaines portent encore les traces des parfums de Cléopâtre, du gaz moutarde allemand, du râle des dinosaures, des bombes atomiques et des poussières d'étoiles aussi anciennes que l'Univers lui-même. A chaque inspiration, c'est littéralement l'histoire du monde que nous inhalons. Tout en décortiquant les constituants de notre atmosphère et en retraçant leur origine, Sam Kean raconte comment l'alchimie de l'air a remodelé nos continents, influencé le progrès humain, alimenté les révolutions et façonné notre histoire, et comment elle continue de le faire aujourd'hui. Un livre vif et surprenant, élu meilleur livre de l'année par The Guardian, et qui illumine la science de mille anecdotes qui l'ont marquée et qui tourbillonnent encore autour de nous, à chaque instant.