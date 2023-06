Abécédaire des Parapluies de Cherbourg. Jacques Demy, 1964

Précis de critique sociale recouvert d'un vernis de chansons qui restent en tête et de robes aux couleurs vives, Les Parapluies de Cherbourg est un opéra populaire et brechtien qui observe sans aménité les lieux privés et publics de la friction entre différences de classe et sentiment amoureux. Ce livre propose une analyse à la fois ordonnée et musardeuse de la façon dont le politique et l'artistique s'y articulent.