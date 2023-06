Mes premières chansons au bord de la mer

Vive les vacances ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Six mélodies joyeuses et tendres pour partager, chanter, s'amuser en vacances ! Au fil des pages, on retrouve : " Il était un petit navire " ; " Maman, les petits bateaux " ; " Les petits poissons dans l'eau " ; " La pêche aux moules " ; " La baleine " ; " Tout au fond de la mer ". Les illustrations pleines de charme de Kiko font souffler sur cet ouvrage un doux air de vacances au bord de la mer !