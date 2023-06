Style et violence dans l'extrême-droite radicale

" Je n'avais pas de moustache... mais j'avais une grosse barre de fer. " C'est par cette phrase qu'un ancien commissaire d'Action française résume son engagement de jeunesse. Quel est le lien entre le style et la violence dans les groupuscules d'extrême-droite ? Comment l'un et l'autre définissent-ils une hiérarchie et un ordre social ? Pour répondre à cette question, Emmanuel Casajus a étudié plusieurs de ces groupes et s'est immergé une année au sein de l'Action française. Le récit qu'il livre nous plonge dans la vie de sa section parisienne, dans ses tracas quotidiens, dans la concurrence terrible que lui livrent des mouvements plus violents et plus... stylés.