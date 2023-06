RSE et développement durable. Labels, reporting, CSRD, ISO 26000, ODDs

Notre modèle de développement est en profonde mutation ; les crises successives que nous traversons en attestent et les entreprises vont devoir se transformer pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Elles vont devoir rendre compte auprès de leurs parties prenantes de leurs impacts et de leur contribution aux objectifs de développement durable. Les exigences en matière de reporting de durabilité applicable à partir de 2024 pour certaines entreprises constituent un important pas en avant pour une transparence de l'information extra-financière et pour établir un cadre d'action commun afin d'accompagner les entreprises dans leur transformation. Des outils et signes de valorisation comme les labels RSE sont disponibles pour les entreprises mais tous ne se valent pas. Comment construire et structurer une démarche RSE ? Quel label ou certification choisir ? Comment gérer mes fournisseurs dans une démarche responsable ? Quelles sont les orientations de l'Europe en matière de durabilité ? Ce guide apporte une réponse simple aux 100 questions les plus fréquentes sur la mise en oeuvre d'une démarche RSE efficace et performante, oriente sur les critères clés pour s'engager, définit l'impact sur les modes de production, et le reporting. Cet ouvrage, pragmatique, permet de sensibiliser et d'aider les entreprises de toute taille et en particulier les PME.