Guide pour les êtres stellaires. Messages et clés d'activation pour vous rappeler qui vous êtes

Découvrez les mystères de votre âme et ancrez-vous, ici et maintenant. Cet ouvrage inspirant pose les plus grandes questions des mystiques et des philosophes à travers les âges : qu'est-ce que l'âme, d'où vient-elle et pourquoi avons-nous choisi de nous incarner aujourd'hui ? Au regard de ce qui survient dans le monde, il devient évident que les prophéties et les avertissements des anciens ne sont plus des prédictions - mais notre réalité. Ce que nous accomplissons importe pour le futur de la planète et chacun d'entre nous se voit investi d'une mission. Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre ? Nous vivons une époque entre mythes et histoires, et retissons le tissu de la vie. Tout au long de ce livre, Rebecca partage ses réflexions et ses expériences qui éclairent le lien entre nos âmes, la Terre et le cosmos pour nous encourager à nous incarner ici et maintenant et à embrasser pleinement notre expérience humaine. Dans ce guide pratique, Rebecca Campbell vous aide à découvrir vos origines cosmiques, à être plus présent dans votre vie et vous rappelle pourquoi vous avez choisi de vous incarner à cette époque charnière de l'histoire de l'humanité.