Demons Star Tome 2

L'entrée au lycée ne s'est pas passée comme prévu, et tous les regards sont tournés vers Yusuke. Ou plutôt... baissés. Tout le monde s'écarte sur son passage. Hissé contre son gré au rang de chef de clan, le jeune délinquant (par malchance) se prépare au pire. Et il a bien raison ! Car Akira et ses démons noirs n'en ont pas fini avec lui...