Like N° 13, été 2023 : Détours en France. Eric Tabuchi et Nelly Monnier

Le numéro d'été disponible dès le 20 juin 2023. Like la revue fête ses 3 ans. Comme toujours, nous célébrons les photographes. Ils nous racontent leurs parcours, leurs aventures, leurs attentes et leurs réflexions sur le monde en mouvement. Sans oublier de publier leurs images. LIKE la revue est avant tout un moment de lecture et de découverte.