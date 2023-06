Quand la mine déborde

Le crises sanitaires et géopolitiques ont un impact considérable sur les approvisionnements. Les transitions énergétiques et numériques augmentent en minéraux et forcent à s'interroger sur l'activité extractive. Comment vivre en territoire minier et faire avec les conséquences de l'extraction ? Peut-on faire coexister activités minières et activités agricoles, touristiques, forestières ? Quelle sociabilité pour les travailleurs de l'industrie extractive ? Certains territoires miniers doivent composer avec les traces indélébiles d'anciennes activités extractives. D'autres voient leurs configurations spatiales et sociales profondément transformées par les projets miniers en cours ou anticipés. A travers des exemples en Afrique de l'Ouest, en Amérique Latine, en Amérique du Nord et en France, cet ouvrage montre comment l'activité extractive "fabrique" le territoire, dans ses composantes géophysiques, environnementales, hydrologiques mais également sanitaires, sociales, économiques et politiques. Il montre que les débats contemporains sur les projets miniers doivent se confronter à la fabrique de ces territoires pour questionner le rôle des localités dans les politiques extractives nationales voire mondiales.