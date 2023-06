Diplomate dans l’Orient en crise Jérusalem et Kaboul. Suivie de Le diplomate et les anachronismes, Edition 2023

"Dans la tête d'un diplomate" tel aurait pu être le sous-titre de ce récit qui s'attache à faire toucher du doigt le travail diplomatique, dans sa diversité politique et culturelle, au coeur d'un Orient en crise où Régis Koetschet a représenté la France, successivement comme consul général à Jérusalem de 2002 à 2005 puis ambassadeur à Kaboul de 2005 à 2008. Son parcours se poursuivra à la Mission pour les relations avec la société civile de la Direction générale de la Mondialisation du Quai d'Orsay. De Jérusalem à Kaboul, de Gaza à Bâmiyân, de Ramallah à Hérat, l'auteur revendique "une diplomatie par la peau" , à la croisée de multiples cheminements : de brillantes civilisations et des spiritualités ardentes dans l'écrin de leurs paysages au regard d'une histoire qui s'écrit au jour le jour, entre guerre et paix, droit international et faits accomplis, violences et nouvelles technologies. On trouvera dans cette nouvelle édition une réflexion complémentaire, incluant l'accession au pouvoir à Kaboul des talibans à l'été 2021.