Ils ont tué Oppenheimer

"- Les idées doivent se partager, se mâcher, se contredire. - Nous ne sommes plus à l'université, docteur, on parle du plus grand secret de notre époque. - Alors, créez une université secrète. A cet instant précis, Groves avait su qu'il croisait le regard de celui qui, comme lui, trouvait des solutions aux emmerdements". Quand s'achève la Seconde Guerre mondiale, la célébrité de Robert Oppenheimer est immense. Mais ce brillant scientifique, à l'esprit fougueux et au charme magnétique, s'oppose au détournement de la recherche nucléaire par l'armée. En représailles, on lui retire son accréditation Secret Défense. Un procès s'ouvre alors : le père de la bombe atomique parviendra-t-il à rester maître de sa terrible invention ?