Sous la mer. Avec plus de 130 autocollants

Une nouvelle édition avec plus de 150 autocollants pour animer les scènes imagées sur le thème des animaux marins. Les pages de ce livre d'autocollants sont remplies d'animaux marins à découvrir : de minuscules limaces de mer, une baleine à bosse géante, une adorable tortue marine et une pieuvre sympathique. Avec plus de 150 autocollants, les enfants auront plaisir à compléter les scènes imagées et à placer chaque animal dans son milieu préféré.