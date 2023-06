Peut-on appréhender la danse comme un rituel ? Comment crée-t-on des actes ritualisés dans les pratiques dansées ? Quels sont les effets de ces actes sur les danseurs et les danseuses, comme sur celles et ceux qui les regardent ? Ce sont les multiples relations entre danses et rituels qu'examine ce recueil d'essais, prolongeant le colloque international organisé par le CND en 2021, à partir d'études de cas issues de différentes cultures chorégraphiques et d'aires géographiques variées.