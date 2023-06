Trois amis, un club, plusieurs possibilités... Alan et Tilda en sont persuadés : ils sont les derniers des terminales à être vierges et cela n'aide pas à faire grimper leur côte de popularité. Tout le monde ne parle que de sexe au lycée. Mais l'arrivée d'Acerola, une nouvelle élève qui affiche avec assurance le drapeau de la fierté asexuelle, va tout changer. Ensemble ils créent le No Sex Club. Le succès est immédiat mais leur échappe rapidement : aux questions de consentement et de liberté de choix succèdent les appels à l'abstinence. Deux clans s'affrontent. L'amitié entre Alan, Tilda et Acerola se fissure... Tous vont devoir apprendre à s'écouter et à se respecter pour échapper aux injonctions qui pèsent sur chacun d'entre eux.