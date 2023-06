Le Robert & Collins Dictionnaire visuel allemand

Le dictionnaire visuel pour se débrouiller en allemand en toute situation... Avec l'audio de tous les mots et de toutes les phrases inclus ! Des mots et expressions clés en main avec la prononciation systématique et des images récentes soigneusement sélectionnées pour illustrer les mots et les phrases clés. De grands thèmes pour se débrouiller en toute situation. Les mots de base incontournables : les transports, la maison, les achats, au quotidien, les loisirs, le sport, la santé, l'environnement, les fêtes et traditions. Des rubriques exclusives " vous pouvez entendre " et " vous pouvez dire " avec des aides concrètes à l'expression et à la compréhension pour aller plus loin qu'un simple dictionnaire. Un format idéal à glisser dans son sac ! LES + ROBERT & COLLINS : Des anecdotes linguistiques et culturelles pour améliorer son expérience de la culture allemande + LE SEUL TITRE AVEC l'AUDIO INCLUS, tous les mots et toutes les phrases à écouter pour s'entraîner. BONUS AUDIO : + 580 phrases audio accessibles via l'url imprimé sur l'ouvrage. En cas de problème, contacter notre service Relation clients : relation. clients@lerobert. com