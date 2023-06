DER 93 LA FORCE ET LE DROIT Une enquête sur la gabelle du sel dans la vallée du Rhône au temps de Louis IX (Arch. nat. , JJ 267) Au mois de septembre 1263, une enquête est lancée dans la sénéchaussée de Beaucaire sur les rives et les usages du Rhône à la demande du roi de France Louis IX. La procédure est motivée par la mise en place et l'augmentation d'un nouvel impôt, prélevé sur le sel par le comte de Provence Charles Ier d'Anjou. Cette taxe, appelée gabelle, était levée à Albaron, un port situé au sud de la ville d'Arles, sur la rive gauche du Petit-Rhône. Le prélèvement a des répercussions importantes sur les routes commerciales et sur l'économie des deux rives. Dans cette région, en effet, le sel était depuis des siècles l'un des produits les plus transportés et les plus échangés et sa remontée par le fleuve depuis la Méditerranée représentait un intérêt économique majeur pour les seigneurs locaux. Cependant, au fil des pages, il apparaît que l'enjeu de cette procédure dépasse largement les polémiques sur le montant des redevances, le contrôle des postes de péage ou les injustices et violences perpétrées par les officiers du comte de Provence. Le statut juridique des rives, des îles, de tout ce qui se trouve dans le fleuve ainsi que le contrôle des eaux courantes deviennent en réalité des questions centrales et visent à construire une superioritas royale sur le fleuve et les territoires qui lui sont adjacents. L'édition et l'analyse critique de ce texte peuvent ainsi contribuer à jeter un regard neuf sur l'histoire politique de la basse vallée du Rhône tout au long du XIIIe siècle.