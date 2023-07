Au coeur de la fureur de Sanctuaire, seuls les Horadrim - un ancien ordre de héros et d'érudits en déclin - détiennent le savoir nécessaire pour éclairer la voie de l'humanité. Dans le Livre de Lorath, rejoignez l'un des derniers membres, Lorath Nahr, dans un voyage à travers les reliques les plus puissantes de Sanctuaire et les histoires qu'elles recèlent. Lorath espère que ce volume préservera son savoir pour toujours... et le transmettra à ceux qui lui succèderont dans la lutte contre les Démons primordiaux. Réalisé à l'occasion de la sortie de Diablo IV et écrit par l'auteur de renom Matthew J. Kirby (Icefall), le livre Diablo : Le Livre de Lorath est conçu comme une relique de l'univers. Ce recueil immersif présente des artefacts qui ont souvent été - et pourraient encore être - la clef pour faire basculer le destin du monde, le tout accompagné d'illustrations inédites.