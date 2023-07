Mosquito Wars T1

Depuis la nuit des temps, l'Homme a toujours tué l'Homme, mais après une mutation génétique il vient de découvrir le prédateur suprême. Les moustiques ! Ceux-ci ont pratiquement décimés l'Humanité, et les survivants se sont organisés et restent le seul espoir de l'Humanité ! Par Jeong Ji-Hun, l'auteur de Horizon et The Boxer.