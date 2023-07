Au Far West

"Mes docs à jouer", une nouvelle collection de livres-jeux documentaires à destination des 4-7 ans. Format : 19 x 19 cm plié / 56 x 58, 4 cm déplié, un format généreux mais pas trop grand pour éviter de gêner quand on déplie. Avec des pages seulement illustrées qui créent une grande image au final et avec des pages présentant des textes docus, sur le sujet traité, et des consignes de jeux en lien. Les solutions des jeux sont données, pour ne pas laisser l'enfant sans réponses. Le concept : une grande feuille pliée qui, dépliée au fur et à mesure qu'on tourne les pages, donne au final une grande image poster au recto ; les textes docus et les jeux se retrouvent au verso une fois le titre déplié. Des jeux visuels et ludiques qui ne nécessitent aucun matériel. Le tout à un prix attractif : 5, 90 . Une grande image du Far West fourmillante de détails Une vue du Far West comme un grand poster à regarder, et pour découvrir, avec les yeux, tout ce qui se passait et se faisait dans cette région américaine où cohabitaient des hommes et des femmes venus d'Europe et les Indiens natifs d'Amérique. Des infos docus simples et claires sur le sujet Pour rencontrer les Indiens et les cow-boys des grandes plaines de l'Ouest américain, des fermiers, des shérifs et des hors-la-loi, des bâtisseurs de villes, des conducteurs de diligence ou encore des chercheurs d'or ou des trappeurs... Bienvenue à l'époque du Far West !