Figures et frontières de l'intime à l'époque contemporaine

Dans un contexte de redistribution des espaces privé et commun et dans un cadre social profondément transformé par l'évolution de l'environnement médiatique et par les outils numériques, l'intime s'est imposé, en quelques décennies, comme l'un des objets et des enjeux de la littérature et de l'art. Ce volume s'attache à identifier les formes et figures de l'intime aujourd'hui, en croisant les approches critiques et les perspectives philosophique, sociologique, juridique et psychanalytique.