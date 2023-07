Sociologie politique. Comportements, acteurs, organisations, 2e édition

Pourquoi vote-t-on pour tel parti ? D'où viennent nos opinions politiques ? Pourquoi l'abstention augmente-t- elle ? Quels sont les ressorts de l'engagement ? Qui sont les élites politiques et comment se structurent les partis ? Cette introduction à la sociologie politique analyse le fonctionnement des démocraties représentatives contemporaines à la lumière des travaux qui ont marqué la discipline et de recherches plus récentes. Les notions essentielles et les principales controverses scientifiques sur les comportements, les élites et les organisations politiques sont richement illustrées d'exemples.