De l'HACCP à l'ISO 22000. Management de la sécurité des aliments, 4e édition

La qualité irréprochable des produits exigée par le consommateur final, la maîtrise des risques liés à la sécurité des aliments et l'internationalisation des échanges sont autant d'enjeux auxquels doivent faire face les acteurs du marché agroalimentaire. La nouvelle édition de ce livre, best-seller dans l'univers de l'agroalimentaire, s'appuie sur des retours d'expérience de professionnels du secteur. Toute entreprise qui se doit de mettre en place la méthode HACCP, y trouvera : - une analyse de l'environnement des référentiels dans le secteur agroalimentaire ; - une présentation de l'HACCP afin d'en faciliter la mise en place ; - un décryptage de l'ISO 22000 : 2018 ; - des éléments de management à développer ; - en bref, des outils et des méthodes pour réussir son plan de maîtrise sanitaire ! Olivier Boutou décrypte avec minutie et de façon pédagogique ces référentiels clés révisés en 2018 et accompagne DG, consultants, formateurs, dans la mise en place d'un management de sécurité des denrées alimentaires efficient. Un livre à consommer sans modération et en toute sécurité !