Tremplin Sciences Po Paris, Bordeaux, Grenoble 2024 - Dossier Parcoursup + Oral. Dossier Parcoursup + Oral 2024

SCIENCES PO PARIS : LE DOSSIER DE SELECTION ET L'ORAL - Les formations et l'histoire de Sciences Po Paris - Rédiger le meilleur essai - Les conseils pour rédiger le dossier d'admission - Connaître la procédure de sélection - Réussir le CV et la lettre de motivation - Les méthodes pour réussir l'oral : s'entraîner au commentaire d'images, préparer l'entretien avec le jury LA SELECTION DES IEP DE BORDEAUX ET GRENOBLE - Les spécificités de chaque école : histoire, formations - L'oral de Bordeaux - Le dossier documentaire de Grenoble