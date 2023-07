Toutes les matières Tle STMG. Edition 2024

Tout pour préparer vos contrôles, réviser et réussir votre Bac ! - Les cours complets dans toutes les matières, pour comprendre et mémoriser l'essentiel - Des exercices ciblés pour se préparer aux épreuves de contrôle continu - Des sujets de Bac, et tous les corrigés, pour s'entraîner en Philosophie, Droit-Economie et Management, sciences de gestion et numérique - Le descriptif détaillé des épreuves écrites et orales : définitions, durées, coefficients... - Le Grand oral expliqué, des conseils pour réussir l'épreuve et des questions traitées sous forme d'exemples EN PLUS ! 48 tutos vidéo disponibles sur le chaîne YouTube "Objectif BAC Hachette "