J'apprends à lire avec Sami et Julie

Une méthode de lecture phonémique et syllabique, pour un apprentissage réussi de la lecture : J'entends, je vois, j'articule, je mémorise. Une démarche simple et progressive permet à l'enfant d'acquérir pas à pas tous les sons de la langue française. Chaque page, consacrée à l'apprentissage d'un son, propose un exercice : de reconnaissance du son étudié ; de reconnaissance du graphisme associé au son ; de lecture. Des pages de révision permettent de vérifier systématiquement la bonne acquisition des lettres, des syllabes et des mots étudiés dans les leçons qui précèdent. De nombreux conseils favorisent une bonne prononciation des sons. En fin d'ouvrage, quelques pages reprennent les confusions phonétiques visuelles ou auditives les plus courantes (p-b, f-v, ou-on...), afin de venir en aide aux enfants qui rencontrent de petites difficultés de prononciation. EN PLUS ! Des vidéos téléchargeables gratuitement permettent d'écouter chaque son.