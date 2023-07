Une vie avant la mienne

Ma mère voulait me donner le nom de sa fleur préférée yasmeen cette autre je l'imagine vive & brillante & j'aimerais tantêtre elle & pas moi Tiraillée entre ses deux cultures, Nima rêve d'une autre vie que la sienne, d'un autre horizon que celui d'une fille d'immigrés aux Etat-Unis. Mais quand elle se trouve projetée dans le passé, elle découvre des secrets familiaux qui changent sa vision du monde, et le cours de son destin... "Purement magique. Safia Elhillo est une des plus grandes autrices de notre temps". Elizabeth Acevedo