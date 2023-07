Les Compagnons de la Libération : Vassieux-en-Vercors

La collection des Compagnons de la Libération raconte pour la première fois l'histoire d'un maquis, et pas n'importe lequel, celui qui a laissé sans doute la plus grande empreinte dans notre mémoire : le maquis du Vercors. 1944. Pierre, jeune maquisard, est agent de liaison dans le Vercors, un des maquis les plus anciens, lieu d'héroïsme et de sacrifice, connu pour la fierté du soulèvement contre l'occupant nazi, mais aussi pour la tragédie d'une répression sanglante. 1990. Pierre revient sur les lieux, et plus particulièrement dans la ville de Vassieux-en-Vercors, avec sa petite-fille âgée de 15 ans et lui raconte " son " maquis, devoir de mémoire et de transmission. C'est à travers ces deux modes de narration que les auteurs ont choisi de rendre hommage à la Résistance intérieure, aux maquis, à notre histoire.