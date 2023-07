Prépabac Français 1re technologique - Bac de français 2024 (écrit & oral). avec les oeuvres au programme 2023-2024

Un outil de travail complet et efficace, conforme au nouveau programme de Français 2023-2024 en 1re technologique. De nombreuses ressources - fiches de cours, cartes mentales, méthodes, sujets corrigés -, pour réussir son bac de Français. Tout le programme en 14 chapitres - L'ouvrage couvre l'ensemble des thèmes utiles à la préparation du bac de Français : - toutes les oeuvres au programme du bac 2023-2024 en 1re technologique - les notions littéraires clés (mouvements, genres et procédés littéraires) - les méthodes des épreuves (commentaire, contraction-essai, explication linéaire) - les outils grammaticaux - Chaque chapitre comprend : 1. un test d'évaluation pour faire le point sur ses connaissances 2. des fiches de cours, suivies d'une carte mentale récapitulative 3. des sujets de bac enrichis de rappels de méthode 4. les corrigés expliqués pas à pas Inclus : des vidéos immédiatement accessibles via un QR code Pour compléter le cours : - des vidéos sur les méthodes de la contraction-essai, du commentaire et de l'épreuve orale - des cartes mentales animées sur les oeuvres au programme. Gratuit, avec l'achat du livre : un abonnement au site de révision (Lien -> http : //www. annabac. com/) - Dans chaque matière, sur chaque thème du programme de 1re, un parcours de révision interactif : avec des fiches, des quiz et des sujets corrigés. - Des conseils pour bien s'orienter