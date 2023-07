Premier rendez-vous T04. Toast à l'amour perdu

C'est la tempête dans le coeur de Théo. Le soir du de la fête hivernale, Louis-Philippe a découvert son secret, et depuis, il ne lui adresse plus la parole. Théo est anéanti. Le grand amour serait-il en train de lui filer entre les doigts ? Il n'arrive pas à s'y résoudre. Azalée, de son côté, ne sait plus que penser des réactions de Noah. Le soir de la fête, il a encore réussi à lui retourner le coeur. Non mais, qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? S'il restait des miettes d'amitié entre eux, cette fois, c'est bien fini. Heureusement, Théo et Azalée peuvent compter l'un sur l'autre. Et sur l'application 1RDV, quoique...