Conan le barbare L'intégrale : 1980-1981

Bienvenue dans l'ère hyborienne pour de nouvelles aventures de Conan le Barbare ! Le Cimmérien retrouve Jenna pour des quêtes encore plus dangereuses qu'à l'accoutumée, qui l'opposeront à Myya L'rrasleff ou Ravenna. Les monstres et divinités se mettent sur la route de Conan... mais le guerrier n'a pas dit son dernier mot ! Première moitié de la prestation de J. M. DeMatteis (Defenders, Silver Surfer) et de l'indéboulonnable John Buscema (Avengers, Captain Britain).