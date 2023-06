La Croix Hors-série : Six rencontres pour se ressourcer

Ce premier hors-série de La Croix L'Hebdo propose de suivre 6 figures inspirantes d'hier et d'aujourd'hui pour passer des vacances pleines d'esprit. Au fil de dossiers et de grandes conversations, se rencontrer avec Delphine Horvilleur (rabbin), marcher avec Charles Wright (écrivain pèlerin), résister avec Simone Weil, s'engager avec Emmanuel Mounier (philosophes), espérer avec Georges Bernanos (écrivain), et soigner avec Cécile Renouard (présidente du Campus de la transition). Un été pour se ressourcer !