Iruma à l'école des démons Tome 19

Iruma et toute la classe anormale parviendront-ils à remporter le récital de musique avec leur interprétation du "Tapis de Lilith" ? ! Rien n'est moins sûr car leur trompettiste vedette, Purson, manque à l'appel ! Iruma arrivera-t-il à le convaincre de monter sur scène ? ! Et quels sont les liens qui unissent les juges du récital et l'ancien roi-démon ? !