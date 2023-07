Les voleurs de fumée Tome 2 : Le monde des démons

Catherine, Ambrose, March, Tash et Edyon s'enfoncent toujours plus loin dans les terres septentrionales du royaume de Pitorie, poursuivis par les hommes du sadique Aloysius, roi du Brégant. Ils ont découvert que la fumée des démons, en plus d'être une drogue récréative, confère aux jeunes une force et une résistance surhumaines. Aloysius entend s'en servir pour mettre sur pied une armée d'enfants soldats prête à assouvir ses rêves de domination. Les voleurs de fumée sont les seuls à connaître ses ambitions et à pouvoir y faire obstacle. Mais les secrets tapis au fond des tunnels des démons pourraient bien changer la donne...