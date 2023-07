La méthode Lego Serious Play. Histoire, fondements et applications

Cet ouvrage a pour objectif de rendre accessible au monde francophone les fondements de la méthode LEGO® SERIOUS PLAY®, ses applications et ses évolutions actuelles. Le but de la méthode LEGO® SERIOUS PLAY® est de changer le format des réunions traditionnelles pour que tous participent à 100 %. Tous et toutes participent activement en faisant émerger des idées et en prenant part aux décisions. Le résultat est une communication plus authentique, avec plus de compréhension et d'engagement, et plus d'implication de tous et toutes dans la mise en oeuvre des solutions. Elle permet une innovation des pratiques managériales et stratégiques pour plus d'efficacité dans la gestion des situations complexes et l'amélioration du travail collaboratif Ce livre est le premier publié en français et vise à illustrer concrètement la valeur ajoutée de cette approche d'intelligence collective pour les personnes, les équipes et les organisations.