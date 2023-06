RedFlower. Tome 1

Sont-ce nos actions ou leurs conséquences qui font de nous des adultes ? Keli est un adolescent impétueux qui ne rêve que d'une chose : passer le rituel de Katafali afin de devenir un homme aux yeux de sa tribu. Seulement, le jeune garçon peine à intégrer pleinement la philosophie pacifique de son peuple, ainsi que les sages conseils de ses aînés... C'est alors qu'Anansi, le sorcier, a une vision d'apocalypse : le village va se faire envahir par des étrangers dotés d'un pouvoir mystérieux et meurtrier ! Les membres du clan se trouvent désormais face à un dilemme : comment se défendre face à cet ennemi quand leurs croyances leur imposent la non-violence ? Keli tient-il là l'occasion de prouver sa valeur ? Croisement moderne assumant du manga et des contes ancestraux des griots africains, RedFlower est un shonen d'action et d'aventure qui vous emportera dans la rencontre explosive de deux cultures opposées, l'une emplie d'animisme et de spiritualité, l'autre pour qui la fin justifie les moyens. Avec toujours ce même fil rouge : sont-ce les actes ou leurs conséquences qui font de nous des adultes ? Une série prévue en 5 volumes.