Chroniques de Renaud parues dans Charlie Hebdo (et celles qu'on a oubliées)

Un joli livre aux couleurs de Renaud, ses Chroniques parues dans Charlie Hebdo et celles inédites, qu'on a oubliées, ici re- publiées. On y retrouve le style singulier et l'humour anar du chanteur énervant, la tendresse de l'amoureux et du père, et des sujets qui restent au coeur des débats politiques et sociaux de la France d'aujourd'hui - comment sauver la planète, la folie de la guerre, le péril FN, la laïcité... et les nouilles !