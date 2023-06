Comment j'ai bâillonné mon diabète grâce au régime cétogène. Une vie sans piqûres, c'est possible

"Médecin, trentenaire, me voilà diabétique, de type 1. Le traitement ? Sans appel : insuline à vie. Les premiers jours, hospitalisée, les mains liées devant les menus préparés, les injections et les contrôles répétés, j'ai fait le dos rond. Mais rapidement, j'ai commencé à chercher une alternative. Le diabète, c'est un problème d'assimilation des glucides. L'alimentation cétogène, c'est un régime pauvre en glucides et, pour compenser, riche en lipides. Cela paraissait évident, pourtant, lors de mes premières recherches, le duo diabète et régime cétogène semblait peu évoqué. Quelque temps plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas totalement vrai, que plusieurs articles scientifiques commençaient discrètement à sortir sur le sujet, exposant des résultats encourageants. Trois ans plus tard, bilan parfait, sans piqûres ni comprimés ! "Un témoignage authentique et des recettes cétogènes (avec peu de glucides et beaucoup de gras ! ) dans le but d'ouvrir de nouvelles perspectives aux patients et aux médecins.