Contrôle de gestion DCG 11

Ce manuel traite l'intégralité du programme de diplôme de comptabilité et gestion (DCG) n° 11. Il est destiné tout particulièrement aux candidats à l'épreuve n°11 du DCG et à l'UE TEC121 de l'INTEC. Il constitue également un support de travail pour les étudiants en écoles de commerce, préparant une licence CCA, ou le concours du CAPET. Enfin, il s'adresse aussi aux professionnels soucieux d'approfondir et d'actualiser leurs connaissances en contrôle de gestion, base d'un pilotage de la performance globale de l'entreprise. Il est conçu et présenté sous forme de parties et chapitres dont l'articulation est particulièrement soignée afin de garantir un exposé dynamique et efficace des connaissances théoriques et pratiques permettant leur compréhension et leur acquisition. Il est scindé en deux grandes parties : le cours articulé en chapitres comprenant : - un plan exposé et détaillé ; - un cours complet ; - ponctué de courtes applications de contrôle de compréhension pour lesquelles un temps estimé est indiqué ; l'entraînement présenté dans l'ordre du cours : - des QCM permettant de s'autoévaluer ; - des cas inédits issus de situation réelle d'actualité correspondant au thème du chapitre ; - des extraits choisis de sujets d'examen ; - les corrigés complets en fin d'ouvrage.