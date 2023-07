Chili et île de Pâques. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Pays d'histoire et de grands espaces, du désert d'Atacama à la Patagonie, de la région des lacs à Valparaíso, au bord de la côte Pacifique, avec la légendaire Ile de Pâques isolée à plus de 3 500 km au large de Santiago. Le Chili est une combinaison parfaite de culture et de nature ! Dans Le Routard Chili, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (à Santiago, grimper au cerro San Cristóbal et prendre un bol d'air dans le parque Metropolitano, explorer les vignobles autour de Santiago et goûter les meilleurs vins du Chili...), des visites (flâner dans les rues de la ville fantôme de Humberstone, pour une fabuleuse remontée dans le temps, Sur l'île de Pâques, admirer les immenses statues (moaï), dressées, enfouies ou renversées le long du littoral...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 50 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Chili hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.