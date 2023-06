Thème de culture générale 2023. Prépas ECG. 55 oeuvres à connaître sur le bout des doigts. Littérature. Philosophie. Peinture. Cinéma. Musique. 2023

Pour réussir l'épreuve de culture générale des concours d'entrée aux grandes écoles de commerce, les candidats doivent pouvoir traiter dans leur dissertation le thème annuel imposé et faire appel à de nombreuses références pour illustrer leur argumentation. Principalement philosophiques et littéraires, ces références doivent aussi montrer l'étendue de leur culture : peintures et sculptures, musique, cinéma et séries télévisées sont également des ressources importantes pour faire la différence. Cet ouvrage présente 55 oeuvres en lien avec le thème annuel : - La carte d'identité de l'oeuvre - L'essentiel en une phrase - Les grandes idées à retenir