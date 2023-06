Histoire de la Terre. 8e édition

Cet ouvrage présente une chronologie claire et détaillée des événements et des évolutions (modification de l'atmosphère, apparition de la Vie...) qui ont façonné notre planète depuis 4, 5 milliards d'années. Il reconstitue ainsi la chronologie des temps géologiques avec les témoins (faciès, traces de vie, phénomènes glaciaires, extinction, tectonique...) utilisés par la géologie historique pour l'enchaînement des grands moments géologiques (tectonique des plaques, orogenèse...) et biologiques (apparition de la vie, de la photosynthèse...). Cette 8e édition rend compte des dernières découvertes et des nouveaux concepts notamment dans le domaine de la chronostratigraphie.