Sous l'arbre de Bouddha

Qui était bouddha ? Un prince ? Un Dieu ? Un sage ? Un Saint ? Ou une personne comme nous ? Vous trouverez dans ce livre : - Une introduction au bouddhisme accessible à tous, à l'aide d'une histoire qui nous appelle à un quotidien apaisé et en pleine conscience : quelle que soit notre appartenance religieuse, cet album nous offre un message dont nous avons tous besoin. - Des sujets universels allant de la compassion, à notre place dans le monde, en passant par la force de l'altruisme. Les plus de ce livre : - Une histoire parfaite pour les enfants de 4 à 8 ans qui sont curieux d'en apprendre plus sur de grandes figures du monde