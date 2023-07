Le pire des voisins

Le mec qui vit à côté ? Elle doit à tout prix l'éviter ! Les catastrophes ? Ava les enchaîne en ce moment. D'abord, son copain qui fait voler en éclats leur couple. Puis son boss qui menace de la virer car elle ne parvient pas à louer un appartement prestigieux à ses clients. Et maintenant son fichu proprio qui veut la mettre à la porte... C'est sûr, elle est maudite ! Une seule solution : emménager elle-même dans le bien dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Mais qui dit nouveau départ dit aussi nouveaux voisins... et Juliann, le mec d'en face, est un vrai salaud. Grand, absolument canon et recouvert de tatouages, mais surtout arrogant et imbu de lui-même. En l'espace de quelques jours, Ava a déjà vu défiler une dizaine de ses conquêtes dans le couloir. Et pas question qu'elle soit la prochaine sur la liste ! A propos de l'autrice Déborah J. Marrazzu a toujours voulu devenir autrice pour créer ses propres univers et inventer des mondes fantastiques. Depuis l'âge de onze ans, elle ne cesse d'écrire des histoires, tout en dévorant tous les livres qui passent à sa portée, et adore se lancer de nouveaux défis.