Noragami Tome 25

Les divinités sont sur les talons du mage ! Cependant, Amaterasu leur a interdit d'emmener leurs shinki et les dégâts que les dieux provoquent sur Terre sans eux sont terribles. Ne supportant plus cette injustice, ils décident de passer outre leurs ordres... juste au moment où, acculé, le père de Yato tente le tout pour le tout ! Pendant ce temps, Ebisu et Takemikazuchi explorent l'île secrète où se trouve la tombe du mage et en apprennent davantage sur ses origines. Yukine, quant à lui, retrouve une partie de ses souvenirs mais ces derniers sont étrangement contradictoires. Il comprend alors l'affreuse vérité... Dans son désespoir, parviendra-t- il à entendre l'appel de Yato ?