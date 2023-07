A quoi tu joues, Ayumu ?! Tome 6

Déjà la rentrée des classes ! Ayumu et Urushi comptent bien en profiter pour recruter de nouveaux membres. C'est alors que se présente Rin Kagawa, une vieille connaissance d'Ayumu et Kakuryû au club de kendo du collège. La jeune fille semble s'intéresser plus que de rigueur aux choix d'Ayumu en matière de club. D'ailleurs, elle fait montre d'une inhabituelle familiarité avec le garçon, ce qui pourrait bien déstabiliser Urushi ? !