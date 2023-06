La formation de l'affectivité

Dans les dernières décennies, la nécessité d'offrir une solide formation de l'affectivité qui favorise le développement sain et harmonieux de la personne dans sa dimension somatique, psychologique et spirituelle, s'est faite chaque fois plus pressante. Des thèmes tels que la personnalité et ses expressions multiples, la formation du caractère, la maturité, les spécificités de chaque étape du cycle vital, la sexualité, le célibat et les maladies mentales, sont abordés dans cet ouvrage en combinant la rigueur scientifique et l'application pratique. Pour l'auteur, former l'affectivité de la personne suppose convoquer son intelligence et sa volonté pour qu'elle apprenne à discerner ce qui est bon, qu'elle désire l'atteindre et qu'elle prenne les moyens opportuns pour la conquérir.